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Enflasyonun da üstünde kazandıran fonlar belli oldu

Enflasyonun da üstünde kazandıran fonlar belli oldu

Türkiye’de reel getiri sağlayan fon sayısı 41 oldu. 22 fonun getirisi yüzde 100’ü aştı.

Reel getiri, parasal getirinin enflasyondan arındırılmış halini gösteriyor. Belli bir dönemdeki getiri oranı o dönemde kaydedilen enflasyon artışından yüksekse buna reel getiri deniyor.

 Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 73,50’yle 24 yılın zirvesine çıktı. Bu denli yüksek enflasyona karşın Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te tutmaya devam ediyor. Bu da tasarruf sahiplerinin birikimlerini enflasyondan korumasını zorlaştırıyor.

Tasarruf sahiplerinin ne tür yatırımlara yönelebileceğinin yanıtı aslında reel getiriler ve bunlara ilişkin beklentilerden belirleniyor.

Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fonbul verilerinden derlediğine göre yüzde 100’ün üstünde getiri sağlayan fonlar şöyle:

 

Enflasyonun da üstünde kazandıran fonlar belli oldu

 

(Kaynak)

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