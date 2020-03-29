  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 29 Mart 2020 14:23

Engelli-evde bakım yardımı alanların rapor süresi uzatıldı

ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihinin uzatıldığını açıkladı.

Engelli-evde bakım yardımı alanların rapor süresi uzatıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; “Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz.” dedi.

Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı.

Bakan Selçuk; “81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk” dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
engelli , rapor , evde bakım , yardım
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM