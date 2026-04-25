Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği müjdesi! 187,4 milyon TL ödendi, yeni başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR üzerinden sağlanan dev desteğin detaylarını paylaştı. Mart-Nisan döneminde 352 projeye 187,4 milyon TL hibe sağlandığını belirten Bakan Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için 3. dönem başvurularının bugün itibarıyla açıldığını müjdeledi.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatımızı güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarımızı sürdürüyoruz. Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın ilk 2 ayında 440 proje için toplam 231,8 milyon TL tahsis etmiştik. Mart ve nisan aylarını kapsayan 2'nci dönemde ise 352 projeye toplamda 187,4 milyon TL hibe desteği sağladık. Ayrıca, üçüncü dönem başvurularını bugün itibarıyla başlattık. Son başvuru tarihi 11 Mayıs" ifadelerini kullandı. (DHA)

