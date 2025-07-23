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Enpara hesabı olanlar dikkat: IBAN'lar değişiyor

Enpara hesabı olanlar dikkat: IBAN'lar değişiyor
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Türkiye'de 7.5 milyondan fazla müşterisi bulunan Enpara'nın, QNB Bank A.Ş. bünyesinden ayrılarak Enpara Bank A.Ş.’ye devriyle birlikte müşterilerin IBAN bilgileri değişecek.

2012 yılından bu yana QNB Finansbank çatısı altında dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com’un, yine QNB Group bünyesinde kurulan Enpara Bank A.Ş.'ye devri için geri sayım başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gerekli onaylar alınırken, yasal ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından bu kısmi bölünmenin Eylül-Ekim 2025 döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Müşteriler ne yapacak?

Müşterilerin bu geçiş sürecinde herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak. Devirle birlikte, Enpara.com müşterilerinin hesapları, kartları, kredileri ve talimatları gibi tüm finansal ürünleri Enpara Bank çatısı altına aktarılacak. Enpara.com ile ilişiği olmayan eski müşteriler ise bu işlem kapsamında yer almayacak.

IBAN’lar değişiyor

Banka kodunun değişmesi nedeniyle IBAN numaraları da değişecek. Enpara müşterilerinden, yeni IBAN’larını para göndericileriyle paylaşmaları beklenecek. Ancak devir sonrası yanlışlıkla eski IBAN’a yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri, müşterinin talimat vermesi durumunda 90 gün süreyle yeni hesaplara otomatik ve ücretsiz aktarılacak. FAST ve havale işlemleri ise doğrudan reddedilecek.

Kredi kartları nasıl etkilenecek?

Enpara.com ve QNB Finansbank kredi kartlarını aynı anda kullanan müşteriler, cep şubeler üzerinden limit paylaşım tercihi yapabilecek. Bu tercih yapılmazsa, paylaşım her iki banka tarafından belirlenecek.

Masrafsız bankacılık devam edecek

Devir sonrasında hizmet kalitesinde ve masrafsız bankacılık anlayışında bir değişiklik olmayacak. EFT, FAST ve havale işlemleri ücretsiz kalacak, kredi kartı ise aidatsız olarak kullanılmaya devam edecek. Enpara müşterileri, yeni cep şubesine mevcut şifreleriyle giriş yapabilecek ve kartlarını olduğu gibi kullanmaya devam edecek.

Yeni cep şubesi

Geçişle birlikte yeni bir cep şubesi kullanılmaya başlanacak ancak tasarımda büyük bir değişiklik yapılmayacak. Müşteriler, tüm işlemleri bu yeni platform üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

ATM ve şube kullanımı devam edecek

Enpara Bank müşterileri, nakit işlemleri için QNB Bank ATM’lerini ve şubelerini ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek.

Kampanyalar sürecek

Mevcut kampanyalarda herhangi bir değişiklik planlanmıyor. “Üç Banka, Tek ATM” kampanyasının devam edip etmeyeceği ise görüşmelerin ardından netleşecek.

Devir ile birlikte müşterilerin Enpara.com ile imzaladığı tüm sözleşmeler aynı şartlarla Enpara Bank bünyesinde devam edecek. QNB Bank şubeleri ise devir sonrası Enpara müşterilerine yalnızca nakit işlemleri için hizmet verecek.

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Etiketler Enpara iban qnb bank
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