Ensar Vakfı'na bedelsiz tahsis edilen denize sıfır binalar yıkılıyor

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı'na 49 yıllığına bedelsiz olarak devredilen İzmir Zeytineli'ndeki 40 bin metrekarelik denize sıfır DHMİ sosyal tesisi yıkılıyor. Binalar 2014'te kamu bütçesinden 5 milyon TL'ye yenilenmişti.

İzmir Urla'nın Zeytineli köyünde denize sıfır Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait sosyal tesis, 2014 yılında kamu bütçesinden 5 milyon TL yatırım yapılarak yenilendi. 2015 yılında ise senelik 120 bin TL’ye Ensar Vakfı’na kiralandı. 2019 yılında ise tesisin Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiği ortaya çıktı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, şimdi de vakfa tahsis edilen tesisteki binalar yıkılmaya başlandı. Ensar Vakfı’nın kendilerine tahsis edilen binaları yıkma hakkına sahip olmadığı öğrenilirken, bölgedeki vatandaşlar alanın ranta açılmasına tepki gösterdi.

Urla’da yaşayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekilli Zeynep Altıok, yaptığı açıklamada, “Ensar Vakfı, kendisine kiralanan bu tesis içerisindeki binaları yıkma hakkına sahip değil. Geçmiş yıllarda Urla Belediyesi’nden aldıkları izinin içeriğine göre sadece tadilat yapma hakları var. Ama tesislerin yıkılmasından anladığımız kadarı ile burayı rant amaçlı başka bir tesis olarak dönüştürmeyi planlıyorlar. Soruşturduğumuz kadarı ile Urla Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kaymakamın dahi konu ile ilgili hiçbir bilgisi yok. Geçmişte vakfın burayı gençlik kampı olarak dönüştüreceği söylenmişti” diye konuştu.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

“Gün geçmiyor ki cemaat ve vakıf yurtlarından çocuk istismarı, taciz, tecavüz haberleri almayalım" diyen Altıok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin bu ve benzer yapılanmalarda yaşamını yitirdi, şiddete maruz bırakıldılar. Çok acı intihar vakaları oldu. Biz Urlamızda bu tip yapılanmalar istemiyoruz. Zeytineli sahilinde yasalar gereği Ensar Vakfı, yıkılan eski binaların yerine yeniden imar yetkisi alamaz, sıfırdan inşaat yapamaz. Buna hiçbir kamu kurumunun da izin vermemesi gerekir. Tesis, daha önce kaçak yapılanma ile tamamen kişilere özel olarak kapatılan Hacılar Koyu’ndaki Urla Villaları’na komşu koyda yer alıyor. Burada olduğu gibi koyun birilerinin faydasına sunulmak üzere halkın sahil erişimini engelleyecek şekilde kapatılmasından endişe ediyoruz. Balıkçılıkla geçinen köylümüzün denizle bağını koparacak, her girişimi sorgularız. Biz Urlalılar süreci dikkatle takip ediyoruz. Aksi bir durumda tüm yasal haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.”

Avukat Şehrazat Mercan ise, “Buranın hiçbir vakfa verilmemesi lazım. Bu alanları korumak zorundayız. Bölgedeki yurttaşların fikirleri alınması gerekiyor” dedi.

ARAZİLER SATILDI

Urla’da ayrıca deniz kenarlarındaki değerli araziler özelleştirme ihaleleri ile de elden çıkarılıyor. Geçtiğimiz günlerde Özelleştirme İdaresi tarafından ihalesi tamamlanan Urla’daki 11 bin 776 metrekarelik taşınmaz 89 milyon liraya Nuça Enerji Sanayi, yine aynı yerdeki iki taşınmazdan; 28 bin 742 metrekarelik olanı 201 milyon lira, 18 bin 93 metrekarelik olanı da 149 milyon lira bedelle Çekiçoğlu Makina Medikal Otomotiv’e satıldı.

Birgün