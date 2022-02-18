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Ensari Deri Paris'te Türk rüzgarı estirdi

Ensari Deri Paris'te Türk rüzgarı estirdi

Fransa’nın başkenti Paris’te 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Premiere Vision’a katılan Ensari Deri’nin yeni kürklü kuzu derisi koleksiyonu, tasarımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Fransa’da 1973’ten bu yana yılda iki kez düzenlenen tekstil-moda ve aksesuarlar fuarı Premiere Vision’da adeta Türk rüzgarı esti. Başkent Paris, Nord-Villepinte’de düzenlenen fuarda, Türkiye’den 9’u deri, 176’sı da tekstil olmak üzere toplam 185 firma stant açtı. 120 ülkeden 2 bin 600'den fazla firmanın katıldığı Premiere Vision, sektördeki 120 binden fazla profesyoneli de bir araya getirdi.

Premiere Vision’a 42 metrekare büyüklüğündeki stant ile katılım gösteren Türkiye’nin en büyük kürklü kuzu derisi işleme firmalarından Ensari Deri, fuarda yeni koleksiyonunu sergiledi. Ensari Deri’nin kürklü kuzu derisi koleksiyonuna tasarımcılar, yoğun ilgi gösterdi.

 “Tekstil sektörünün profesyonellerine de ulaştık”

Premiere Vision’a 2006 yılından bu yana katıldıklarını vurgulayan Ensari Deri Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Ensari, “Fuarda, kendi sektörümüzde dünyanın en önde gelen firmalarının tasarımcılarıyla buluşma imkanı bulmanın yanı sıra, tekstil sektörünün profesyonelleri ile tanışma fırsatı yakaladık. Bu tür fuarlarda genellikle sipariş almayız. Markaların tasarımcıları gelip koleksiyonumuzu görüp numune alırlar. Bu numunelerle kendilerine proje hazırlayıp daha sonra sipariş geçerler” dedi.

Premiere Vision’un, dünyanın en prestijli, geniş alanda yapılan en çok katılımcının bulunduğu ve en çok ziyaretçinin yer aldığı fuar olduğuna vurgu yapan Ensari, “’Tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarına rağmen, fuarın bizim açımızdan performansı memnun ediciydi. Bu anlamda beklentilerimiz doğrultusunda bir fuar dönemi geçirdik. Gerek ihracatımızı artırmak gerekse moda dünyasının nabzını tutabilmek için tüm uluslararası moda fuarlarına önem veriyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Etiketler ensari deri
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