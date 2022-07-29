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EPDK'dan rekor kıran fiyat kararı! Fiyat limiti 2 katına çıktı

EPDK'dan rekor kıran fiyat kararı! Fiyat limiti 2 katına çıktı

EPDK, piyasalarda en yüksek fiyatı güncelleme kararı aldı. Buna göre, azami fiyat limitini megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasındaki "Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası"nda, en yüksek fiyat güncelledi. EPDK'nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek olan konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu piyasalarda daha önce megavatsaat başına 0 lira olan asgari fiyat limiti değişmezken, azami fiyat limiti megavat saat başına 2 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Diğer yandan, mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için tüketim miktarları 1 Ağustos itibarıyla düzenlenecek faturalar için yıllık 100 milyon kilovatsaat olarak güncellendi.

Daha önce bu rakam mesken tüketici grubu için yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal sulama tüketici grubu için yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici grupları için yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanıyordu.

Etiketler epdk Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu fiyat artışı düzenleme
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