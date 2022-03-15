EPGİS, fiyat duyurusuna adli süreç nedeniyle ara verdiğini açıkladı
EPGİS sosyal medyadan yaptığı açıklamayla haklarında başlatılan adli süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.
Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı.
EPGİS daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol