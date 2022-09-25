Erdoğan açıkladı: İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ve yemek kartı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren müjdeleri duyurdu. İşte yemek kartı, elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili müjdelere ilişkin son dakika haberinin detayları...

'YEMEK KARTI' MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "İstanbul Ticaret Odası'na gelmişken bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. İlk müjdemiz çalışanlara ödenen yemek ücretlerini vergi istisna rakamlarının değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuzdan itibaren çalışanlara ödenen yemek parasının vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, iş verenlerin üzerinden işlem maliyetini kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ÖDEMELERİ

Öte yandan Erdoğan "2023 nisan ayından itibaren işverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz." açıklamasında bulundu.