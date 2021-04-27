Erdoğan, bayram ikramiyesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 1100 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Milyonlarca emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda bin TL ve Kurban Bayramı'nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılıyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Böylelikle emekliler Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere 1100 TL ikramiye alacak