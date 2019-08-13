Erdoğan Bodrum'daki kaçak yapıyı inceledi

Bayram tatili için Muğla’nın Marmaris ilçesini tercih eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle tatil beldesine giderken Bodrum üzerinde tartışmalara neden olan kaçak yapıyı tepeden inceledi. Cumhurriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dakikalarca helikopterle inşaat alanına yakınlaşarak izlediği inşaat, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı olan ve hükümete yakınlığıyla bilinen Salih Bezci’ye ait Besa Grup'un THE BO VIERA otel projesi. Bodrum’un en güzel koylarından biri olan lüks proje için, firma denizi doldurdu ve tepki çekti. Vatandaşların şikayeti üzerine inşaat mahkemeye taşındı ve 11/03/2019 tarihinde Bakanlık emri ile Muğla Valiliğince kaçak- ilave yapı ve izinsiz deniz doldurma sebebiyle, inşaatı durduruldu ve mühürlendi. Doğa harikası olan bölgede ağaçlar ve yeşil alan tamamen kesildi. Bodrum yarımadasında Kalamar balık üreme merkezi olarak bilinen yere vahşice yapılan doğa katliamı bir yandan bütün koyu diğer yandan da balık üreme alanlarını yok edecek potansiyel bir tehlike.





Türkiye’nin hiçbir yerinde görülmeyen vahşi betonlaşma ile deniz ve çevre kirliliği riski telafi edilemez boyutlara ulaştı. Deniz tonlarca molozlarla dolduruldu. Yemyeşil olan koy adeta beton yığını haline döndü. 2005 yılında imara açılan ve “The BO Viera” adı verilen proje 150 dönüm arazi üzerinde yer alacak.





'Neden inceledi' sorusu

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen özel izinle inşasına başlanan ve kaçak yapı olduğu için mühürlenen , geçen haftada lansman yapan firma tepkileri üzerine çekerken Erdoğan’ın güzergah olmadığı halde helikopterle inşaat üzerinde uçması ve incelemesi dikkat çekti. Erdoğan’ın helikopterle bölgede uçma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bodrum’da inşaat emsallerinin kat kat üzerinde olan 400 konut otel inşaatı ile ortaya çıkan tesise tepkiler her geçen gün büyüyerek artıyor. Müteahhitlere verilen izin ve ortaya çıkan vahametin sorumluluğu da Bakanlar Kurulu’nu zor durumda bırakıyor. Erdoğan’ın Bodrum’un en güzel koylarından birini betona gömen inşaatı neden incelediği ve ne yapacağı merak konusu.