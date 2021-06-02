Erdoğan ''düşürmek şart'' demişti; Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımız devam edecek.

Kavcıoğlu'nun mesajlarından satır başları şöyle:

"Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz.

Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor.

Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, yayında Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Dolar/TL kuru 8,80 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.