Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, Giresun kalite fındığın 27 liradan, levant kalite fındığın ise 26,5 liradan alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KanalD-CNN Türk ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, binlerce fındık üreticisinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını canlı yayında açıkladı.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 fındık alım fiyatları şu şekilde:



Giresun kalite fındık alım fiyatı kilogram başına 27 lira,

Levant kalite fındık alım fiyatı ise 26,5 lira oldu.



"MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2 LİRA"

Kuraklık sel, yangın gibi felaketlerden zarar gören çiftçilerin ve hayvancıların zararlarını telafi etmeye başladıklarını belirten Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz.



Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.