Erdoğan, gazi maaşları için müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada maaşları kesilen gazilerle ilgili problemin giderileceğini söyledi.

Resmi kurumlarda çalışıp emeklilik hakkı kazanan 1 Ocak 2014 tarihinden önce emekli olan 377 terör gazisinin maaşları 17 Aralık 2019 tarihi itibarıyla kesilmişti.

Yasada yapılan değişiklik ile 236 terör gazisinin erken emeklilik hakkı ellerinden alınmış, SGK’nın bağladığı emekli maaşları kesilmişti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, SGK’nın emekli gazilerin maaşını “Sehven emekli olmuşlar” diyerek kestiğini belirtmişti. Işık “Emeklilik hakkımız gasp edildi. Tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Meclis’ten gazilere yapılan bu büyük ayıptan geri dönmesini bekliyoruz” demişti.

