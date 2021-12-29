Erdoğan imzaladı; bir HES daha özelleştirildi

Özelleştirme kapsamında bulunan Çal Hidroelektrik Santrali, "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan bir hidroelektrik santralinin işletme hakkını daha devretti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“… Elektrik Üritem AŞ’ye ait, Çal Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 9 milyon 370 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Erk İnşaat Taahhüt Hazır beton Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine … karar verilmiştir.”

Kararda, işletme hakkının kaç yıl süreyle verildiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Çal HES Yap-İşlet-Devret modeli ile 20 yıldır Limak tarafından işletiliyordu.

Denizli ili sınırları içinde bulunan santral Çal Ovası sulama tesisi ve Büyük Menderes Nehri'nden besleniyor. Toplam 2,2 megavat kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 12 milyon kWh.