Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Ankara'da kadın kollarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti Türkiye'nin siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar kadınlara en çok yer veren partilerin en başında gelmektedir.

Seçimlerden birinci parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın gönül kazanma faaliyetlerin büyük katkısı vardır. Dünyada pek çok siyasi parti AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Kadınlarımız faaliyetleri hayati gayretleri yanında, Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda çok önemli payları vardır.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dün Mersin'de yaşanan olayı gördük. İki kadını kimler istismar ediyor gördük. Bunların adı parti. Kadınlar kendini patlatıyor. İki kadın teröristi batıl inancınız için feda ettiniz. Polisevimizi imha etmeye çalıştılar. Bunlar hangi yüzle millete gidip kendini anlatacak.

Yürüttüğümüz her mücadelede kadınları yanımızda görmenin şevki ile daha önemli adımlar attık. Ne diyor Neşet Ertaş; 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu'...

Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmektir. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kızlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti.

'HER BİREYİN EMEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının her bireyinin gücüne, emeğine ihtiyacımız var. Milli mücadelede kucağında çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınımızdaki ruh neyse, bugün evinde, iş yerinde üreten kadınlarımızın gayreti de aynıdır. Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımızın haklarını alabilmelerini sağlamak olmuştur. İşte biz bunu başardık. Bazı alanlarda hala aksaklıklara rastlanabilir.

İnşallah önümüzdeki dönemi aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz. Çünkü varsa yoksa aile. Gözümüz hep gelecekteki daha büyük hedeflerimizde. Bundan 11 yıl önce Türkiye hazır, hedef 2023 diyerek cumhuriyet tarihinin en iddialı kalkınma programını anlatmıştık.

'ANKARA'NIN SAĞLIKTA SORUNU KALMAYACAK'

Ankara'ya ikinci dev şehir hastanesi, aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Her yönüyle modern, inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacak. Yarın saat 14'te açılışı yapacağız, hasta kabulu de başladı.

Sosyal konut projemizin nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. Yeni sosyal yardımları programlarını da milletimize sunduk. Sosyal desteklerde ölçümüzü ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla imkanlarımızı her bir insanımızla paylaşacak bir sistem üzerine kurduk.

Sizlerden bu tür hükümet çalışmalarını, vatandaşlarımıza, özellikle kadınlarımıza en iyi şekilde anlatmanızı istiyoruz. Kale içerden fethedilir. İşte bu kaleyi fethedecek olanlar sizlersiniz. Sizler bizim öncü kuvvetlerimizsiniz.

2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gencimizi kucaklayacak kampanyanın ilk toplantısını gerçekleştirdik. AK Parti ile gençleri ayrıştıracak oyunları bozacağımızı biliyorum.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını gidermekte kararlıyız.