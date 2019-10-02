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  3. 02 Ekim 2019 08:55

Erdoğan'dan faiz indirimi kararı ! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amme alacaklarında uygulanacak gecikme faizinde indirim kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yüzde 2.5 olan gecikme faizi yüzde 2'ye indirildi.

Erdoğan'dan faiz indirimi kararı ! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Amme alacaklarına ilişkin olarak uygulanan faizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 2.5 olarak amme alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme faizini yüzde 2’ye indirdi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olarak yüzde 2 olarak uygulanacak.

Daha önceden faiz yüzde 2.5 olarak uygulanıyordu.

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