Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile yapılan toplantıda konuştu.. Türkiye'nin bu yılı beklentilerin üzerinde büyüme oranıyla tamamlayacağını söyleyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Türkiye'nin demokrasisinin yanında ekonomisinin de yerle yeksan olmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattık. 2017 yılı içerisinde oldukça iyi ekonomik performans sergiledik. Birinci çeyrekteki yüzde 5'lik büyüme oranı hepimize ümit verdi. Bu yılı da beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. Borsa hergün yeni rekorlar kırıyor.

Turizmde kayıpları telafi ediyoruz. Şöyle bir düşüncem var. Uluslararası sermayeyi kurumsallaştırmak için senede bir kez bir araya gelmek bütünleşmeyi sağlayacaktır. Yatırımcılar arasındaki yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırdık. Uluslararası yatırımcılar önünü açtık. Türkiye'nin uluslararası yatırımlardan aldığı payın yüzde 1'in altında olması ülkemizin potansiyeline yakışır bir durum değildir.

Türkiye dünyanın en ciddi çatışma ve kriz bölgesinin ortasında yer almasına rağmen istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi bu nedenle çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın, karıştırmayın, benzetmeyin. Türkiye farklı ve güçlü bir ülke.

"HAMBURG YANIYORDU"

FETÖ'nün darbe girişimi demokrasi ve özgürlüğün yanısıra ekonomimizi de hedef alıyordu. Bu örgütün temizlenmesi hassasiyetimizin sebebi ekonomimizin geleceğini de güvence altına almaktır. Şu anda YASED'in değerli yöneticilerine şunu hatırlatmak istiyorum. G20 zirvesi için Hamburg'daydık. Hamburg yanıyordu. Her tarafta yıkılıyordu. 10 binlerce güvenlik görevlisi vardı. Biz de G20 yaptık, en ufak gürültü patırtı olmadı.

"MEDYA SINIRSIZ ÖZGÜR OLAMAZ"

Biz attığımız adımlarda dürüst olduk. Şimdi de bütün dostlarımıza şunu söylüyorum, sizler de bize temsilcisi olduğunuz ülke ve firmalar adına, Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu anlatmanızdır. Türkiye anlatıldığı gibi 'basın özgürlüğü yok, düşünce özgürlüğü yok...' Bunların olduğu bir ülke değil. Basında sınırsız bir özgürlük olamaz. Medya ülkeyi karıştırmak için her türlü özgürlük alanlarını istismar ediyorsa onlar için de yargı var. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız özgürlük söz konusu değildir. Aynı şeyi Batı da kendi medya mensuplarına yapmaktadır. Batı bizim bakanlarımıza konuşma izni vermeyecek kadar engelleyicidir.

ALMANYA'YA TEPKİ: NE OLDU ÖZGÜRLÜK?

Son G20'de vatandaşlarımızla toplantı yapalım dedik, izin vermediler. Ne oldu özgürlük? Siz gelin biz size istediğiniz yerde izin verelim konuşturalım. Hollanda, Belçika hepsi öyle. Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Biz düşüncemize güvendiğimiz için korkmuyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA: OHAL OLMASA BU ADIMLAR ATILAMAZDI

25 gün yürüdüler. Kimin güvenliğinde? Hükümetimizin güvencesinde. Bir şey oldu mu? Mitinglerini de yaptılar, herhangi bir şey oldu mu? Hala bu hükümete ülkede güvenlik yok diyemezsiniz. OHAL ile uğraşıyorlar. OHAL olmasaydı bu adımlar bu kadar rahat atılamazdı. OHAL'in sınırlarını Batı'nın sınırlarında değil biz belirleriz.

OHAL MESAJI

Biz 250 vatandaşımızı bir yıl önce kaybettik. 250 vatandaşımız şehit oldu. Dün kabristanlarını dolaştık. Aileleriyle görüştük, acı onlarda. 2 bin 193 vatandaşımızı gazi olarak aramızda saklıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar ortadayken OHAL'i kaldır bunlar yine bildiklerini okusunlar, yok böyle bir şey. Bana diyorlar ki dün bir uluslararası medya organı ile söyleşim oldu. Ne zaman bitecek diyorlar... OHAL bu iş tamamen bittiği zaman bitecek.

BATI'YA EMPATİ ÇAĞRISI

PKK ve YPG bunlar yine mücadele ettiğimiz terör örgütleri. Son iki yılda 2 bin güvenlik görevlimizi şehit eden, Suriye'de etnik temizlik yapan örgüte hangi devlet acaba başka türlü yaklaşabilir. Bizim Batılı dostlarımızdan ricamız biraz empati yapmamızdır."