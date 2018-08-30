Erdoğan'ın çağrısı sonrası akın ettiler: Tam 6.3 milyar dolar...

Ekonomik saldırıya karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘Dolarınızı bozdurun’ çağırısıyla sadece 6 iş gününde vatandaşlar ile şirketler 6.3 milyar dolarlık dövizi TL’ye çevirdi.



ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, rahip Andrew Brunson’ın salıverilmediği gerekçesiyle Türkiye’ye ekonomi cephesinden saldırı başlatmıştı. Trump’ı izleyen derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de peş peşe Türkiye’nin kredi notunu düşürmüştü. Posta'dan Hamide Hangül'ün haberine göre yaşanan gelişmeler kurun ateşini yükseltmiş ve 9 Ağustos’ta 5.55 liradan işlem gören dolar, 10 Ağustos’ta 6.40 lira, 12 Ağustos gece 7.22’ye tırmanmıştı.

VATANDAŞ SEFERBER OLDU

Tam da bu noktada kur üzerinden oynanan oyunu bozmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vatandaşlara ellerindeki döviz ve altınları bozdurma çağrısında bulunmuştu. Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşlar döviz ve altın bozdurmak için adeta seferber oldu.Bu durum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük yayınladığı döviz hesaplarına da yansıdı.

DÜŞENE KADAR DEVAM

Doların zirve yaptığı haftada BDDK verilerine göre; vatandaşlar 5 milyar 21 milyon dolar bozdurdu. Hatta vatandaş bu hamleyi, Merkez’in müdahalesiyle dolarda başlayan düşüşe ve yüksek alım-satım farkına rağmen yaptı. Döviz bozdurma işlemi 16 Ağustos’ta dolar 5.81’i görene kadar sürdü. 9 Ağustos’ta 109 milyar dolar olan döviz hesapları, 16 Ağustos’ta 103.4 milyar dolara indi, 17 Ağustos’ta 104 milyar dolarda dengelendi.

ÖNCE PANİK SONRA SATIŞ

Halkın yanı sıra şirketler de satış yaptı. 9 Ağustos’ta döviz hesaplarında 84.9 milyar dolar olan firmalar, ilk başta panik havasıyla 502 milyon dolarlık alım yaptı. Ama gerek halkın döviz bozdurma seferberliği, gerekse Merkez Bankası’nın müdahalesi sonucu panik havasının dağılmasıyla satışa geçen şirketler, 9-17 Ağustos tarihleri arasında toplamda 1.3 milyar dolar bozdurdu.