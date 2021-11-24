Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yöneticisinden döviz tepkisi

Geçtiğimiz aylarda görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Uğur Namık Küçük ve Abdullah Yavaş ile birlikte görevden aldığı eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, döviz kurundaki artışlara yönelik olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TÜMEN'DEN MEVCUT EKONOMİK POLİTİKAYA TEPKİ

20 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 19 Eylül'de yazdığı o dönem ses getiren tweeti alıntılayan Semih Tümen, mevcut ekonomide izlenen politikayı eleştirdi ve Türk halkının refahını gözetecek politikalara dönülmesi çağrısında bulundu. Bunun nasıl yapılacağı hususunda ise Tümen, takipçilerini Ağbal'ın söz konusu yazısına yönlendirdi.

"BU İRRASYONEL DENEYİ BİR AN ÖNCE TERK ETMEMİZ GEREKİYOR"

Tümen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor."

Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor.



Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var👇 https://t.co/9qJExWeDbZ — Semih Tümen (@SemihTumen) November 23, 2021

NE OLMUŞTU?

Naci Ağbal, 23 Eylül tarihindeki Para Politikası kurulu toplantısı öncesi sürpriz bir çıkış yapmıştı. Ağbal, 19 Eylül'de bir tweet atarak başkanlığı dönemindeki bir yazısını paylaşmıştı. Merkez'in Güncesi'ndeki "Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı görevden alınmadan önce 5 Mart'ta kaleme almıştı.

Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL'yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.