Erdoğan'ın koruma ordusuna dudak uçuklatan harcama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile Cumhurbaşkanlığı saraylarını koruyan koruma ordusu için harcanan para yılın ilk altı ayında 150 milyon TL'yi geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile Cumhurbaşkanlığı saraylarını koruyan koruma ordusu için harcanan para ise her ay katlanarak artıyor. Koruma ordusu için sadece bu yılın ilk altı ayında harcanan para yüz milyonlarca lirayı buldu.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ilk altı ayında tam 151 milyon 162 bin TL harcadı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın harcadığı para ise 54 milyon 226 bin TL olarak açıkladı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.

KORUMA SAYISI AÇIKLANMIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan'ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt vermedi. Geçen aylarda da ekonomide yaşanan kötü gidişata rağmen Cumhurbaşkanlığının tasarruf etmediğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı. Antmen, bugüne kadar cumhurbaşkanlığı yapan isimlerin koruma sayısını sordu. Antmen, Erdoğan'ın “hizmetindeki” araç ve personel sayısının da açıklanmasını istedi.

Antmen’in soru önergesine yanıt veren Oktay, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadelerini kullanarak koruma sayısını yine açıklamadı.

AİLE BİREYLERİ VE YERLEŞKELER

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın görev tanımı ise şöyle ifade ediliyor: “Başkanlık, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”

