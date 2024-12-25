Erdoğan'ın rüya projesi Kanal İstanbul'a yargı engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından ''rüyası'' olan ve ''Çılgın Proje'' olarak anılan Kanal İstanbul Projesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hem hukuka hem şehircilik ilkelerine aykırı bulunarak iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle seçim dönemlerinde gündeme getirdiği ve seçim vaadi olarak yurttaşa sunduğu ancak bilim insanlarının karşı çıktığı 'Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan Rezerv Alanı İlanı ve Çevre Düzeni Planı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, İdare Mahkemesi, rezerv yapı alanı kararının gerekli bilimsel ve teknik analizler yapılmadan alındığını ve bu kararın kentsel dönüşüm amacından uzaklaşılarak İstanbul’un doğal alanlarını tehdit eden yeni yerleşim projelerine dayanak oluşturduğunu kaydetti. Mahkeme, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerin, İstanbul’un orman, tarım ve su havzaları gibi korunması gereken doğal alanlarını içerdiğini belirterek, detaylı bir inceleme ve rapor hazırlanmadan ilanların yapıldığına dikkat çekti.

OY ÇOKLUĞUYLA İPTAL EDİLDİ

İptal gerekçelerini sıralayan mahkeme, Kanal İstanbul Projesi'nin dayanağı rezerv yapı kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, planın revizyon şeklinde hazırlanması gerekirken plan değişikliği şeklinde hazırlandığını ve kentsel teknik altyapı değerlendirme raporunun bulunmadığına dikkat çekti. Söz konusu planın mevzuata, planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğuna kanaat getiren mahkeme, oy çokluğuyla işlemin iptaline hükmetti.

KANAL İSTANBUL İÇİN İLK TEMEL 2021'DE ATILDI

Kanal İstanbul için ilk temel Haziran 2021'de atılmıştı. 860 metre uzunlukta olacak Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmalarına başlanmıştı. Kanal İstanbul'un uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin maliyetinin 15 milyar dolar olduğunu belirtmişti.

Cumhuriyet