Escar halka arz için SPK’ya başvurdu

Filo kiralama sektöründe en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip filo kiralama şirketi Escar 20’inci yılında halka arza hazırlanıyor. Şirket paylarının yaklaşık yüzde 20’lik bölümünün halka arzı için SPK’ya başvuran Escar, 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net karla kapattı. Şirketin bir önceki yıl toplam gelirleri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Türkiye’de 39,6 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektörünün yüzde 91’lik oranla “en yüksek sözleşme yenileme oranına” sahip şirketi Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.), 20’nci yılında halka arz için SPK’ye başvurdu. Şirket paylarının yaklaşık yüzde 20’sinin halka arzı için çalışmalarını sürdüren Escar, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 70’ini şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filosunu geliştirmeyi, kalan kısmı ile de finansal borçları ödeyip işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Konu ile ilgili olarak Escar’dan yapılan açıklamada, 2020 yılında pandemi nedeniyle piyasada zorlanmalar yaşanmış olsa da sundukları kaliteli hizmet sayesinde müşteri kaybı yaşanmadığı, bunun da gelir ve kara yansıdığı belirtildi. Escar 2020 yılını 317,1 milyon TL gelir ve 78,3 milyon TL net kar ile kapattı. Şirketin bir önceki yıl geliri 301,2 milyon TL ve net karı ise 26,5 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

2001 yılında kurulan Escar, ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlere filo kiralama hizmeti veriyor. “Yüksek müşteri memnuniyeti” vizyonu ile operasyonel araç kiralama sektörüne, “filoda mükemmeliyet (Fleet excellence)” anlayışını yerleştiren Escar, yüzde 91 ile yine sektörünün “en yüksek sözleşme yenileme oranına da sahip şirketi konumunda. Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veren şirketin toplam 4.300 araçlık filosu ve 210 adet kurumsal müşterisi bulunuyor.

OPERASYONEL ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜ 40 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTI

Şirketlerin en önemli maliyet kalemlerinden biri, bünyelerinde bulundurmak zorunda oldukları araç filolarından geliyor. Özellikle son üç yılda araç fiyatlarının yükselmesi, kaza, tamir – bakım, kasko – sigorta masraflarının artması nedeniyle şirketlerin büyük çoğunluğu bu hizmeti filo kiralama şirketlerinden alma yoluna gitti. Bu ivme ile oldukça önemli bir pazar haline gelen operasyonel araç kiralama sektörü, regülasyonlar ve pandemi nedeniyle bir miktar küçülme yaşasa da yatırımlarına devam etti. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) bağımsız araştırma şirketi Nielsen’e yaptırdığı araştırmaya göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9,4’üne denk gelen 57 bin 500 adet aracı satın alarak filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39,6 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle 2019 yılına oranla sektör bir miktar küçülse de, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan çekinenlerin de etkisiyle sektör küçülmesi yüzde 5,6’da kaldı. Geçtiğimiz yıl sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak gerçekleşti.

Raporda yer alan verilere göre, 2020 yılında Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 52,2’sini 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 18,3 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 17,9 oranında tercih edildi.