Esnaf anketi gerçekleri gözler önüne serdi!

Cumhuriyet Halk Partisi 20 ilde bin esnaf ile anket yaptı. ANKA'dan aktarılan anket sonuçlarına göre, esnafın yüzde 86’sı bu süreçte kira, fatura, vergi borçlarını ödeyemediği ortaya çıktı.

Esnaf, hükümetin açıklamış olduğu üç aylık bin TL’lik gelir desteği ile 500 ile 750 TL arasında değişen kira desteğini ve son olarak yeme içme sektörü için açıklanan 2 bin TL ile 40 bin TL destek paketini yeterli bulmadı.

10 ESNAFTAN 3'Ü DESTEKTEN PAY ALABİLDİ

Anket sonuçlarına göre, esnafın sadece yüzde 34’ü verilen düşük faizli kredilerden yararlanabildi. Bu duruma göre, her 10 esnaftan sadece üçü kredi desteklerinden faydalanmış oldu.

BORÇLANARAK ÖDEME YAPTILAR

Yüzde 81 oranla kredi taksitlerini ödeyemeyen esnaf, faizle ertelenen bu kredileri ilerleyen dönemlerde de tekrar ödemekte zorluk çekeceklerini söyledi. Kredi taksitlerini ödeyebilen esnaf ise ödemeleri iş yapmalarından dolayı değil, başka yerlere borçlanarak ödeme yaptıklarını belirtti.

Esnafın yüzde 14’ü ise bu süreçte zorunlu ödemelerini karşılayabilirken, ödemelerini geçmiş birikimlerini kullanarak veya sahip olduğu diğer mal varlıklarını satarak karşıladığını aktardı.

Küçük ve orta ölçekli esnafın yüzde 28’si bu dönemde 50 ila 100 bin lira arası gelir kaybına uğradığını, yüzde 34’ü gelir kayıplarının 100 ile 150 bin lira arasında olduğunu ifade etti.

Esnafın yüzde 38’i ise bu süreçte toplam gelir kayıplarının 250 bin TL ve üzeri olduğunu belirtti.