Esnaf faturalara isyan etti: Günübirlik yaşıyoruz

Esnaf, artan doğalgaz ve elektrik fiyatları nedeniyle kepenk kapatma noktasına geldi.

10 yıldır kafe işleten Ayşe Aktaş ve Özkan Tunova kazandıkları paranın kendi giderlerini dahi zor karşıladığını söylüyor.

“Ne iş olsa yaparım abi dükkanı oldu bütün kafeler” diyen Tunova şöyle devam ediyor:

“Biz emekli olduk. 5 tane dükkan açtım kapattım. Doğrulukla, çalışkanlıkla bir şey olmayacağını anladım bu vatanda. 10 lira, 20 lira ne girerse cebimize o gün marketten alışveriş yapıyorum, günübirlik yaşıyoruz. Elektrik ve doğalgaz arttı. Gelir artmadığı için onları da alamaz olduk. 3-5 kişiden çay parası alacağız, bunları da akşam yemeğine harcıyoruz. Vergiye, belediyeye, diğer esnafa borçlarımız büyüyor.”

“Karşımızda ortaokul var fakat o yıllarda aldığım kırtasiye malzemelerinin yüzde 30’u bitmedi” diyen Tunova “Bir tane okuldan öğrenci gelip kalem almıyor, defter kullanmıyor. Okullar, ticarethane olmuş” ifadelerini kullanıyor.

“SEBEBİ ÖZELLEŞTİRME”

Kafe işleten Ayşe Aktaş da artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarının nedeninin özelleştirme olduğunu düşünüyor: “Özelleştirmeden dolayı olduğuna inanıyorum. Devlete ait olmalı elektrik, doğalgaz. Önce elektrik firmasına satılıyor, şirket başka bir firmaya veriyor. Katlana katlana bu şekilde vatandaşa yansıyor. Elektrik bize normalde 108 lira gelirken 603 lira geldi.”

Restoran işletmecisi Nurten Karagöz ise şunları aktarıyor: “Esnafın başına dükkanlar bela olmuş vaziyette. Bıraksan bırakamıyorsun, devam ettirsen ettiremiyorsun. Hadi bıraktım gittim diyelim ne yapacağım? Komşum vardı, 5 yıldır mekan işletiyordu. Bir ay önce bırakıp gitti. İnsanlar yapamıyorlar. Kaldıkça borç yükü artıyor.

“HER ŞEY ÜÇ KATINA ÇIKTI”

“Ben 6 ay öncesine kadar elektriği 200-250 lira ödüyordum. Ama zaten yılbaşından önce de fiyat artışı olmuştu. Aralık ayında 643 lira elektrik faturası ödedim. Bu fiyat Ocak ayında 1852’ye çıktı. Yani aradaki farkı siz düşünün. Doğalgaz için konuşursak petekleri bile doğru düzgün açmıyorum. Ondan önce ödediğim 200 lira gibi bir rakamdı, geçen ay 650 lira ödedim. Hepsi üç katı yani.”

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