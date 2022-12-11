Esnaf kredilerinde faiz karşılama oranı yükseltildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnafların kullandığı kredilerde faiz karşılama oranında düzenleme yapıldığını açıkladı.

Esnafa destekle ilgili gelişmeyi Bakanlık sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre faiz karşılama oranı yüzde 76'ya çıkarıldı.

"ESNAFA YANSITILMADI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi.



Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL’lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL’den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir.