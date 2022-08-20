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Esnaf, sıfır faizli borç yapılandırması istiyor

Esnaf, sıfır faizli borç yapılandırması istiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini açıkladı.

Esnaftan yeni borç yapılandırması talebi geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti.

İki milyonu aşkın esnafın, birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktaran Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak "nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, dünyada baş gösteren enerji krizinin Türkiye'ye de yansıyarak başta akaryakıt olmak üzere iş yeri kiraları, elektrik ve doğalgaz gibi girdi maliyetlerini artırdığını vurguladı.

Esnafın biriken borçlarını ödemek için krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Palandöken, "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler faiz borç yapılandırma
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