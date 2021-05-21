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Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Koronavirüs salgınından etkilenen esnaflara hibe desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, koronavirüs salgınından dolayı işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere hibe desteği verilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek hibe desteği, Bakanlık Bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık tarafından belirlenecek ve doğrudan verilecek.
Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin TL ve 3 bin TL olacak.

Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilecek.

 

Etiketler esnaf hibe desteği resmi gazete
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