Esnafa kredi desteği artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa kredi desteğinin artırıldığını duyurdu. Bolat, "Genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik.

Bakan Bolat, "Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.