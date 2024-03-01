  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Esnafa kredi desteği artırıldı

Esnafa kredi desteği artırıldı

Esnafa kredi desteği artırıldı
Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa kredi desteğinin artırıldığını duyurdu. Bolat, "Genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank’tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik.

Bakan Bolat, "Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

Etiketler Esnafa kredi desteği kredi desteği kredi destek ömer bolat destek ödemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli sporcu hayatını kaybetti Milli sporcu hayatını kaybetti Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı BYD'nin Tesla'yı tahtından eden Çin işi Ferrari'si BYD U9 otomobil piyasasını salladı Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü Düğünde yerel seçim kavgası: Salon savaş yerine döndü Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Sınırdaki ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti Bir kadın soyunma kabinlerindeki ayna rezaletini böyle ifşa etti Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Çocuk hastalara ketamin enjekte eden FETÖ'cü profesörden skandal savunma Çocuk hastalara ketamin enjekte eden FETÖ'cü profesörden skandal savunma