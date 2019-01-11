Esnafa kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu

RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara da 100,000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilecek.

Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 2019 yılı sonuna kadar TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya kefaletsiz olarak doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 2019 yılında geçerli olmak üzere yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.

Karar kapsamında, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devredilen krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Kararla, esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30,000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019'a devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirimi uygulanması hüküm altına alındı.

Halkbank'ın bu kapsamda açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.