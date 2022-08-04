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Esnafın simide zam isteği böyle geri çevrildi

Esnafın simide zam isteği böyle geri çevrildi

Edirne’de simit fırınları, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne (EDESOB) zam talebinde bulunurken başkandan tokat gibi cevap geldi.

Esnaftan gelen zam tekliflerinin tamamını değerlendirdiklerini belirten Birlik Başkanı Kemal Cingöz, yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde uygun görülen tekliflerin değerlendirildiğini uygun görülmeyen tekliflerin ise reddedildiğini anlattı.

MALİYETLER 1 AYDIR STABİL
Edirne’de simit fırını işletmelerinden 1 TL’lik zam teklifi geldiğini açıklayan Cingöz, simidin üretim maliyetlerinin yaklaşık 1 aydır stabil gittiğine vurgu yaparak, zam teklifini reddettiklerini söyledi. Cingöz, 100 gram simidin 5 TL’den satılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Birliğe gelen her talebi onaylamalarının söz konusu olmadığının altını çizen Cingöz, “Biz noter makamı değiliz. Buraya gelen her talebi geldiği gibi onaylayalım. Biz hem esnafı koruyup kollayacağız hem de sokaktaki vatandaşı. Bizim asli görevimiz bu” açıklamasında bulundu.

Etiketler simit zam esnaf
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