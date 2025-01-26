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Eşofman takımı ve parmak boyası satışı yasaklandı, piyasadan toplanıyor

Eşofman takımı ve parmak boyası satışı yasaklandı, piyasadan toplanıyor
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Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen iki ürünün daha piyasaya arzını yasakladı ve toplatılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

Yapılan incelemeler sonucu çocuk giyim ve kırtasiye kategorisinde iki ürünün piyasa arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

PARMAK BOYASI SETİ

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Lisans Kırtasiye Ofis Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş tarafından piyasaya sürülen" Büst Artdeco/Y-1181-As1 Parmak Boyası Seti 6 Adet" ürününün satışı yasaklandı. Küçük parçalar içeren ve çocuklar için risk oluşturan parmak boyası setinin toplatılmasına karar verildi. 

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen iki ürünün daha piyasaya arzını yasakladı ve toplatılacağını açıkladı.

ÇOCUK EŞOFMAN TAKIMI

Ayrıca Biricik Kids markasına ait  "Rapex A12/01440/24 Bildirim Nolu Kadife Eşofman Takımı"nda yer alan kordonun risk oluşturduğu belirtildi. Eşofman takımının satışı yasaklanarak, piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen iki ürünün daha piyasaya arzını yasakladı ve toplatılacağını açıkladı.

Haber3.com

Etiketler ticaret bakanlığı güvensiz ürünler güvensiz ürün bilgi sistemi GÜBİS çocuk eşofman takımı parmak boyası
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