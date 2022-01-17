Et ve Süt Kurumu'ndan kesim fiyatlarına zam

Üreticiler, maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşarken ESK’dan et kesim fiyatlarıyla ilgili güncelleme geldi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), artan maliyetlerle ilgili olarak karkas et fiyatlarını artırdı. Büyükbaş kesimi 50 TL’den 60 TL’ye çıkarıldı.

Üreticiler, maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşarken ESK’dan et kesim fiyatlarıyla ilgili güncelleme geldi. Yerli hayvanda karkas kesim fiyatı 50 liradan 60 liraya, ithal hayvanda ise 48 liradan 58 liraya çıkarıldı.

Konyalı besici Hacı İyilik ise ESK’nın açıklamış olduğu kesim fiyatlarının Konya’daki et kesim fiyatlarının çok üstünde olmadığını söyledi. İyilik, “Girdi maliyetlerimize göre kesim fiyatının 70 lira olması gerekiyordu. Hem ESK’ya et satsak bile bize parasını 3 ay sonra ödüyor" dedi.