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Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et adımı: Fiyatlar belli oldu

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et adımı: Fiyatlar belli oldu
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Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et endüstrisi alanındaki firmalara 16 bin baş büyükbaş hayvanlardan karkasların satışını yapacak.

ESK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum tarafından kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara ay sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) satışı yapılacak.

ESK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların satış fiyatı 90,00 TL/Canlı/Kg + KDV olup, satışla ilgili tüm detaylar Kurumumuz WEB sitesinde yayınlanan “Canlı büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satış usul ve esasları” metninde belirtilmiştir.

Ancak, Kurumumuzdan daha önceki satışta canlı büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmalar başvuru formu ve kesim sözleşmesini imzalayarak müracaat edecek olup, satış usul ve esaslarında belirtilen diğer belgeleri tevdi etmeyecektir. İlk defa başvuruda bulunan firmalar ise satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edecektir."

Etiketler et et ve süt kurumu fiyat
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