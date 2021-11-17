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ETİ ürünlerine zam geldi: İşte 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak zamlı fiyatlar

ETİ ürünlerine zam geldi: İşte 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak zamlı fiyatlar

Akaryakıt ve faturalara gelen zamlarla birlikte gıda fiyatlarındaki zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

2018 yılından beri her geçen gün derinleşerek devam eden ekonomik kriz, son dönemde akaryakıt zamları, kabarık faturalar, konut krizi ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla kendini gösteriyor. 

ETİ'DEN YENİ ZAM
Gıda fiyatlarına yönelik zam yağmuru ise devam ediyor. 

 Son olarak 1 Kasım itibari ile ürünlerine zam yapan ETİ, bir zama daha imza attı. 

İşte ETİ ürünlerinin yeni zamlı fiyatları: 

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Etiketler eti zam zamlı fiyatlar eti zammı
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