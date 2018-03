Etiler Marmaris’e sürpriz ortak

Türkiye’de hızlı yiyecek (fastfood) sektörünün en eski markalarından olan Etiler Marmaris’e gıda sektöründen ortak geldi. Selin Yağları’nın ortakları Mustafa Seyrek ve Sedat Seyrek, Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’e ait 720 bin TL nominal değerli Etiler Marmaris hissesini her bir hisse için 5 TL ödeyerek satın aldı. Böylece hisse devrinin değeri 3.6 milyon TL oldu. Etiler Marmaris 5 Mart 2018 tarihinde sermayesini 12 milyon 352 bin 370 TL’ye çıkartmıştı.

Etiler Marmaris’ten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Nureddin Çevik sahip olduğu 727.370 TL nominal değerli (B) grubu hisselerinden, 360.000 TL nominal değerli hissesinin Sayın Mustafa Seyrek'e ve 360.000 TL nominal değerli hissesinin Sayın Sedat Seyrek'e olmak üzere toplam 720.000 TL nominal değerindeki paylarının devri için 13.03.2018 tarihinde Hisse Devri sözleşmesi imzaladığını şirketimize bildirmiştir.”

Etiler MarmarisYönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nurettin Çevik hisse devri sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“İzmir’in 58 yılık köklü yağ şirketi Selin’in değerli ortaklarının Etiler Marmaris’ten hisse satın alması şirketimizin bugünü ve geleceğine duyulan güvenin göstergesidir. Etiler Marmaris yönetimi olarak bir yandan şirketimizin sermaye yapısını güçlendirirken, bir yandan dabüyüme hızını artırıyoruz. Şirketimiz 2017’de yüzde 30 büyüme yakaladı, 2018’de büyüme hedefimiz ise yüzde 50.



Etiler Marmaris’inaltyapısını sağlıklı bir şekilde geliştirerek bayilerimize en uygun koşulları,lezzet severler müşterilerimize ise günümüz standartlarının üzerinde bir toplam kaliteyi sunmayı hedefliyoruz.”

2019 YILI SONUNA KADAR 100 ŞUBE



Türkiye'nin 15 ilinde 51 şubede hizmet veren Etiler Marmaris, her gün bünyesinde çalışan bin kişiyle günde ortalama 20 bin müşteriye hizmet veriyor.



Şube sayısını 2019 sonuna kadar 100'e çıkartmayı planlayan İstanbul merkezli şirketin 2018 hedefi ise büyümesini yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkartmak.



YARIM ASIRLIK TARİH



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kurulu Güney Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti. ise 1960'tan bu yana yağ ticaretinde.



Yurtiçinde her bölgeye satış gerçekleştiren Selin yağlarının sahibinin yurtdışı müşterileri ise Afrika, Asya, Türki Cumhuriyetler, Rusya, Bulgaristan, Suriye, İran, Irak, Lübnan, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan, K.K.T.C., Yemen, Libya. Pakistan ve Afganistan.



Ayçiçek, mısırözü ve kanola tohumu kırımı kullanan firma, dolum tesisi ve Çanakkale Gelibolu’daki günlük 250 ton kırım gerçekleştiren entegre yağ fabrikasıyla sektörde önemli bir yere sahip.