  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. EURO Bölgesinde enflasyon rekor kırdı

EURO Bölgesinde enflasyon rekor kırdı

EURO Bölgesinde enflasyon rekor kırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi.

Euro Bölgesi’nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırdı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.


Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi.

Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

AB'de de temmuz ayında yüzde 9,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 10,1 oldu. Böylece, AB'de enflasyon çift haneye çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın ağustos ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 3, AB'de ise yüzde 3,2 olarak ölçülmüştü.

Ağustos ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,95 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 2,25 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,62 ile hizmetler ve yüzde 1,33 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, ağustos ayında Estonya'da yüzde 25,2, Letonya'da 21,4, Litvanya'da 21,1, Macaristan’da 18,6, Çekya'da 17,1, Bulgaristan'da 15, Polonya'da 14,8, Hollanda’da 13,7, Slovakya’da 13,4, Romanya'da 13,3, Hırvatistan'da 12,6, Slovenya'da 11,5, Yunanistan'da 11,2, İspanya ve Belçika'da yüzde 10,5 oldu.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15'inde enflasyon çift haneye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı Almanya'da yüzde 8,8, İtalya'da yüzde 9,1 ve Fransa'da yüzde 6,6 olarak ölçüldü.

Etiketler euro euro bölgesi enflasyon avrupa'nın enflasyonu enflasyon rakamları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu ''yandaş medya'' tanımını değiştirdi: ''Erdoğan'ın propaganda aparatları''
Ekin Su Cülcüloğlu'nun podyuma ilk çıkışını böyle kutladı
Erdoğan'dan Esed'ten Esad'a dönüş adımı: ''Keşke o da gelseydi''
Yer altında ''jelibon'' rezervi bulan, Aboubakar'ı ''şehit'' eden Gökçek'ten yeni bomba
PKK'nın HDP'li ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı
Demet Özdemir ile Buğra Gülsoy'un ateşli sahneleri Dünyayla Benim Aramda'ya damgasını vurdu
Antalya'da denizde can pazarı! Lüks yat alevler içinde kaldı
Rıdvan Dilmen çılgına döndü, program erken bitti
Erdoğan imzaladı: 11 ilimizde bazı alanlar ''orman sınırı'' dışına çıkarıldı