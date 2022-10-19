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Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 9,9'a yükselerek rekor seviyeye çıktı.

Euroyu kullanan ülkelerin oluşturduğu Euro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Euro Bölgesi nihai tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı.

Önceki ay yüzde 9,1 olan enflasyon böylece rekor düzeye çıktı.

Euro Bölgesi TÜFE Eylül'de aylık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi.

Reuters anketine katılan ekonomistler Euro Bölgesi'nde TÜFE'nin yüzde 10 artacağını tahmin etmişlerdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre eylül ayı için öncü enflasyon yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi'nde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 6 artarak, yüzde 6.1'lik beklentilerin hafif altında geldi. ​

Çekirdek enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,9 ile beklentilere paralel olarak yükseldi.

Euro Bölgesi'nde yıllık bazda en yüksek enflasyona sahip ülkeler yüzde 24,1 ile Estonya, yüzde 22,5 ile Litvanya ve yüzde 22 ile Letonya oldu.

Reuters

Etiketler euro bölgesi enflasyon
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