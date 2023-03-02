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Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarında artış

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarında artış
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Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında arttı.

Euro bölgesi enflasyonu Şubat ayında azaldı ancak yine de beklentilerin üzerinde kaldı. 

Avrupa istatistik ofisi Eurostat, bölgede tüketici fiyatlarının Şubat ayında Ocak ayına göre ve geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,5 oranında arttığını açıkladı. Ocak ayında enflasyon artışı yüzde 8,6 iken ekonomistlerin şubat için beklentisi yüzde 8,3 olması yönündeydi.

Euro para birimini paylaşan 20 ülkede çekirdek fiyatlar da yükseldi. ECB'nin yakından takip ettiği gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları filtreleyen ana enflasyon yüzde 5,3'ten yüzde 5,6'ya sıçrayarak istikrarlı okuma beklentilerinin oldukça üzerinde geldi.

Yatırımcılar, Avrupa Borsalarında veri ile birlikte geri çekilmeler görürken Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz döngüsünün zirvesine ilişkin bahisleri de artırdı. 

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