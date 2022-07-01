Euro Bölgesi'nde yeni enflasyon rekoru

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, enflasyonun euro için kayıt tutulmaya başlanıldığı 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Rusya yaptırımları nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamazken, euro kullanan 19 AB ülkesinde enflasyon haziranda yüzde 8.6'ya çıkarak yeni bir rekor kırdı. Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 8.1'di.

Euro kullanan 19 AB ülkesinde mayıs ayında yüzde 8.1'e çıkan enflasyon, haziranda yüzde 8.6'ya fırladı.

Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış hızlandı

Haziranda enerji fiyatları yüzde 41.9, gıda, alkol ve tütün fiyatları yüzde 8.9 artarken, bunun mayıstakinden daha hızlı bir yükseliş olduğu belirtildi.

Giyim, beyaz eşya, araba, bilgisayar ve kitap gibi malların fiyat artışları yüzde 4.3 ile hizmet fiyatlarındaki artış yüzde 3.4 ile hemen hemen istikrarlı seyretti.

Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır ilk kez faiz artırmaya hazırlanıyor

Enflasyonun geçen yıldan beri girdiği aylık rekor kırma eğilimi, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna operasyonuna karşı devreye sokulan yaptırımlardan beri keskin tırmanış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası, yükselen tüketici fiyatlarıyla mücadele için 11 yıl aradan sonra ilk kez bu ay faiz artırımını ve ardından eylül ayında ikincisini planlıyor.