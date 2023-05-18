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Euro kullanımı dibi gördü!

Euro kullanımı dibi gördü!
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Euronun uluslararası ödemelerde kullanımı 3 yılın en düşük seviyesine inerken, Çin yuanı ise 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

SWIFT (Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) verilerine göre euronun uluslararası ödemeler için kullanımı Nisan ayında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. SWIFT verilerine göre Nisan ayında uluslararası ödemelerde euronun kullanım oranı Mart ayındaki yüzde 32,64'ten yüzde 31,74'e indi.

ÇİN YUANI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Euronun uluslararası ödemelerde payı azalırken Çin yuanının payı 5 ayın en yükseksek seviyesine çıktı ve oran yüzde 2,26'dan yüzde 2,29'a yükseldi.

ABD DOLARI KULLANIMI DA ARTTI

ABD dolarının kullanımı ise yüzde 41,74'ten yüzde 42,71'e çıktı.
Japon yenin uluslararası ödemelerde kullanım oranı Nisan'da Mart ayındaki yüzde 4,78'den yüzde 3,51'e düştü. 

Etiketler euro euro kullanımı döviz
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