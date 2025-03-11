Euro/TL tüm zamanların zirvesini gördü
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Son dönemde yükselişini sürdüren Euro, ilk kez 40 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle çalkalanıyor.
Son günlerde yükselişe geçen Euro/TL'de yeni bir tarihi zirve görüldü.
Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL'yi aşarak rekor tazeledi.
Güne 39,60 liradan başlayan Euro/TL, saat 17.00 itibariyle 39,96 seviyesinden işlem görüyor.
Euro yılbaşından bu yana yüzde 9'luk artış gösterdi.
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