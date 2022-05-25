Ev alacaklar dikkat! Bankalar 0.99'dan konut kredisi vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası bugün itibarıyla 0.99 ve 0.89 oranla konut kredisi vermeye başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez konut alacak vatandaşlara 0.89 ve 0.99 oranla konut kredisi verileceğine ilişkin açıklamalarının ardından kamu bankaları harekete geçti. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, ilk defa konut alacak müşterilerine bugün itibariyle 0.89 ve 0.99 orandan kredi vermeye başladı.

Emlakkulisi'nin aktardığına göre ilk Evim Konut Finansmanı Paketi kapsamında 0.99 orandan kredi çekmek isteyen vatandaşların daha önce hiç konut almamış olması ve ikametlerinde daha önce konut almış birisinin bulunmaması gerekiyor.

Kredi, 2 milyon TL değerine kadar sıfır (Birinci el) konutlara veriliyor ve konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit ediliyor.

Krediye başvuran şahısların üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabiliyor, ilgili kredi yalnızca 1 kez kullanılabiliyor ve 120 aya kadar vade yapılabiliyor.

0.89'DAN KREDİ

0.89 orandan krediyi kapsayan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise konut değerinin asgari %50’sini karşılayacak düzeyde döviz veya altın bulunduran ve bunları Merkez Bankası'nda bozduran vatandaşlar yararlanabilecek.