  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ev alacaklar dikkat! BDDK açıkladı: Konut kredilerinde yeni dönem

Ev alacaklar dikkat! BDDK açıkladı: Konut kredilerinde yeni dönem

Ev alacaklar dikkat! BDDK açıkladı: Konut kredilerinde yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararı açıkladı.

BDDK, 9 Haziran'da açıkladığı Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirleri kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Alınan kararla birlikte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı da tutar bazlı farklılaştı.

Buna göre, enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL olarak belirlendi.

10 MİLYON ÜZERİ KONUTLARA KREDİ YOK
Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için de konut kredisi imkanı bulunmuyor.

Karar öncesinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85 ve diğer konutlar için yüzde 80 olarak belirlenmişti. Ayrıca karar öncesinde konutun 1. el veya 2. el olması durumunda herhangi bir farklılık bulunmuyordu.

Etiketler konut kredi bddk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İrem Derici'den göğüsleriyle ilgili soruya verdiği yanıtla olay oldu
İstanbul'da ''İsmailağa'' cemaatinden taziye manzaraları
Öğrenciler hipokrat yeminindeki sansürü işte böyle deldi
Suriyelilere müjde (!) Türkiye'den ''kaçana'' 40 bin TL ödüyorlar
Suudi Arabistan basını Prens Selman'ın Türkiye ziyaretini böyle gördü
Mahfi Eğilmez'den TCMB'nin faiz kararı sonrası olay yorum
Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkladı
Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf
AKM'de Emine Erdoğan protestosu
Araç sahiplerini kara kara düşündürecek petrol tahmini! Ucuz benzin ve motorin hayal oldu