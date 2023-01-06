Evde bakım aylığına zam geldi

Emekli ve memurun maaş artış oranının yüzde 30 olarak belirlenmesinin ardından evde bakım aylığına da zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.

2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.

Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni tam tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.

Evde bakım maaş oranı nasıl belirleniyor?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler de ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek.

Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor.

e-Devletten maaş sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.