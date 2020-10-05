Eylül 2020 enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayında enflasyon yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden 62 maddenin ortalama fiyatında düştü, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

Tüketici fiyatları Eylül'de aylık yüzde 0.97 artttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayındaki yüzde 9.26 düzeyinden yüzde 11.75'e yükseldi. Piyasalardaki beklenti ise, TÜFE’nin Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 1.35 arttığı, yıllık enflasyonun da yüzde 12.13’e çıktığı yönündeydi.

TÜİK Türkiye'nin Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Enflasyon eylül ayında TÜFE'de yüzde 0.97 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 11.75 oldu.

Enflasyon Ağustos ayında TÜFE'de (2003=100) ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2020

Yıllık en düşük artış %0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,74 ile haberleşme, %6,91 ile giyim ve ayakkabı ve %7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, %15,09 ile sağlık ve %14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2020

Aylık en yüksek azalış %0,07 ile eğitim grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,02 ile ev eşyası, %1,84 ile ulaştırma ve %0,93 ile konut oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2020



Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 314 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,57, aylık %1,35 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,57 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,81 artış gerçekleşti.