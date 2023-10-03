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Eylül ayı enflasyonu açıklanıyor; işte tahminler

Eylül ayı enflasyonu açıklanıyor; işte tahminler
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Türkiye İstatistik Kurumu bugün endişeyle beklenen Eylül 2023 üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon tahminleri de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.  Veriye yönelik genel beklenti, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini sürdürmesi yönünde. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar eylülde aylık bazda yüzde 5,46, yıllık bazda yüzde 73,18 artış kaydetmişti.

 AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

Reuters anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri ise yüzde 3,7 ila yüzde 6,2 artış bandında yer aldı. Yıllık tahminler ise yüzde 60 ila yüzde 63,7 arasında değişti. Medyan beklenti ise TÜFE'nin eylülde aylık yüzde 4,9 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek yüzde 61,7'ye çıkması yönünde oldu.

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İşte ekonomistlerin aylık enflasyon beklentileri ve TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları:

 

Aylar Ekonomistlerin
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (Yüzde)		 Aylık Artış
Beklentisi
(Yüzde)		 TÜİK Tarafından
Açıklanan
Artış (Yüzde)
Ocak 44,55 3,66 6,65
Şubat 51,57 3,52 3,15
Mart 49,56 2,86 2,29
Nisan 46,26 2,65 2,39
Mayıs 48,54 0,07 0,04
Haziran 42,07 3,91 3,92
Temmuz 61,01 9,07 9,49
Ağustos 65,51 7,32 9,09
Eylül 65,50 5,00 3 Ekim Salı
günü açıklanacak
Etiketler enflasyon eylül ayı enflasyonu eylül enflasyonu tüik Türkiye istatistik kurumu
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