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  3. 12 Eylül 2019 12:41

EYT ile ilgili flaş gelişme !

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. EYT'liler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. EYT'liler ile Bilgin bir görüşme gerçekleştirdi

EYT ile ilgili flaş gelişme !
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Yüz binlerce kişi bekliyordu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) nasıl bir çözüm olacak diye beklerken flaş gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milliyet yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

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İKİNCİ ADIM ATILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre de Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerinin (EYTSYDD), geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı görüşme kulisleri hareketlendirdi. 8 Eylül Pazar günü Ankara’da miting yapan dernek yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü’ndeki ofisinde görüştü. Beştepe’de 5 Eylül’deki görüşmeye EYTYSDD adına Başkan Gönül Boran Özüpak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek yönetimi, mağdurların sorunlarını ve taleplerini Bilgin’e aktardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla EYT sorununun çözümü konusunda bir çalışma başlatıldığının kendilerine açıklandığını kaydeden Özüpak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilgin, konuyu bizzat Cumhurbaşkanımızın kendilerine yönlendirdiğini aktardı. Cumhurbaşkanımız, ‘Bunun aşamaları nedir, nasıl çözülür, maliyeti nedir?’ gibi bir çalışma istemiş. Kendisi de görüşmemize ilişkin Cumhurbaşkanımıza bilgi verecek” ifadelerini kullandı.

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erdoğan , talimat , eyt
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