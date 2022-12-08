EYT'de yaş sınırı kaç olacak? Gözler Bakan Bilgin'e çevrildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile merak edilen sorulara Genel Kurul'da cevaplayacak.

EYT'de yaş sınırı düğümü bugün yapılacak açıklamayla çözülecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 'yaş sürprizi' bir anda gündem yarattı. Emeklilik hayali kuran milyonlar kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları sonrası yapılacak açıklamayı merakla beklerken, beklenen gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusu sorulmuş, Bakan Bilgin ise gelecek açıklamayı bugün yapacağını söylemişti. 2023 yılı bütçesi görüşmeleri sonrası Bakan Bilgin'in EYT'deki yaş kriterinin detaylarını açıklaması beklenirken, milyonlar sabah saatlerinden bu yana kritik açıklamaya kilitlendi. Saatler hızla ilerlerken EYT'lilerin gözü kulağı Meclis'te...

EYT YAŞ SINIRI OLACAK MI? BAKAN BİLGİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırlamasıyla ilgili açıklama gelmişti. EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Bilgin, bugüne işaret ederek "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" demişti. EYT'de kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırı olacağı iddia edilmişti.

TÜM TÜRKİYE BU SAATE KİLİTLENDİ: EYT'DE YAŞ KRİTERİ...

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülüyor. 11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin saat 20:00-21:00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in EYT yaş sınırı olacak mı sorusuna bu saatler arasında yanıt vermesi bekleniyor.

AK PARTİ'DEN 'EYT'DE YAŞ SINIRILAMASI' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusuna yanıt vermişti.

Kurtulmuş, 'Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.' ifadelerini kullanmıştı.

1 OCAK 2023 TARİHİ KRİTİK

EYT düzenlemesinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.