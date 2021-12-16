Fahiş fiyat denetiminde tarihi geçmiş ürün skandalı!

İstanbul Küçükçekmece'de zabıta ekipleri, market ve fırınlarda denetim yaptı. Ekiplerin incelemesinde bazı marketlerde tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edildi.

Küçükçekmece Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri, son günlerde artan fiyat artışına yönelik zincir market ile fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPILDI

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, inceleme sırasında bazı marketlerde tarihi geçmiş bazı ürünleri tespit etti. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ekipleri markete gelerek tutanak tuttu. Daha sonra fırınlarda denetim yapan zabıta ekipleri, imalathanede sağlık kurallarına uyulup uyulmadığı, hijyen ve ekmek gramajı ile fiyat karşılaştırması konularında denetim yaptı.

İHA